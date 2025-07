Łona zadebiutował w roli reżysera

Fot. FB/Szczecin Floating Garden

"Poniedziałek: Paprotka" - to tytuł krótkometrażowego filmu ze Szczecinem w tle, a jego reżyserem jest Adam Zieliński, czyli raper Łona. To filmowy debiut nagradzanego twórcy i opowieść o z pozoru błahym konflikcie, który "wywraca codzienność do góry nogami".