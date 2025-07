Sztuczna inteligencja to użyteczne narzędzie, ale może być również zagrożeniem - uważają organizatorzy spotkania "Prawo do przewagi - jak mądrze korzystać z AI" w ramach programu Synergie Biznesu.

O to, czy korzystają ze sztucznej inteligencji w pracy nasz reporter Jakub Tomala zapytał szczecinian.







- Wykorzystuję do pracy. Jestem fotografem. W internecie łatwo rozpoznać, wydaje mi się. Chociaż teraz niektóre obrazy są zbliżone do prawdziwych. Gdzieś widzę na Facebooku, mówię: "o nie!!!". Dużo jest tego teraz -mówiła jedna z nich.

Jak rozpocząć pracę z mechanizmami sztucznej inteligencji?- Na początku po prostu zacząć używać w takich swoich prywatnych sprawach, a dopiero potem przenieść to na grunt biznesowy. Rzeczywiście, pomogą prawnicy, ale też można porozmawiać z osobami zajmującymi się kodowaniem - powiedziała radczyni prawna Izabela Turtur-Dudek zajmująca się prawem nowych technologii.Przed wykorzystaniem wyszukiwarki AI powinniśmy sprawdzić, czy nie wprowadzamy do niej danych wrażliwych. System może je pobrać i wykorzystywać do tworzenia odpowiedzi dla następnych użytkowników.