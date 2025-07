Gryfino może próbować blokować powstanie parku narodowego

Na ostatniej sesji, Rada Miejska w Gryfinie przyjęła uchwałę, która pozwala Burmistrzowi na zaskarżenie uchwał innych samorządów w sprawie ustalenia granic Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Burmistrz Mieczysław Sawaryn nie zdradza czy dojdzie do zaskarżenia uchwał, ale mówi, że jest on tylko ewentualnym wykonawcą takiej decyzji.- Wyeliminowano gminę Gryfino z chęci utworzenia parku na jej terenach. Pierwotnie w planie utworzenia parku grunty gminy Gryfino były przewidziane. Można było wyłączyć gminę w sytuacji, gdyby Rada Miejska powiedziała projektowi nie - mówi Sawaryn.Uchwały uzgadniające granice parku zostały przyjęte w Gminie Widuchowa, w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i w Powiecie Gryfińskim. Patrycja Gągorek-Iwasyszyn ze Starostwa Powiatowego potwierdza, że pierwotne granice parku zawierały tereny gminy Gryfino, jednak koncepcja uległa zmianie.- W ostatecznym planie brały udział tylko gminy Widuchowa, Kołbaskowo i gmina Szczecin. Nasze stanowisko jest takie, że zostawmy to do rozstrzygnięcia dla właściwego sądu administracyjnego. Poczekamy, jakie będą kroki burmistrza w tym kierunku i zobaczymy, jaki będzie wyrok sądu - mówi Gągorek-Iwasyszyn.W kwietniu Rada Miejska w Gryfinie przyjęła uchwałę, w której wyraziła wolę uczestniczenia w procesie powstawania parku. Dokument był reakcją na nieobecność Gryfina w pierwszym etapie przebiegu prac.W poniedziałek kancelaria premiera poinformowała, że w sierpniu rząd planuje przyjąć projekt ustawy o utworzeniu nowego parku narodowego. W takim przypadku park mógłby powstać jeszcze w tym roku.