Zakwit sinic. Są zamknięte kąpieliska

Zakwit sinic sprawił, że w niedzielę zamkniętych jest 11 kąpielisk w woj. zachodniopomorskim oraz w północnej Polsce. Średnia temperatura wody w Bałtyku wynosi ok. 20 st. C.

Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym GIS





W województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na kąpieliskach w Stepnicy oraz w Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim.Z danych opublikowanych w niedzielę w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że ze względu na zakwit sinic nie można korzystać z dziewięciu kąpielisk w województwie pomorskim.Są to cztery kąpieliska w Krynicy Morskiej (Bulwar Słoneczny 1, Korczaka, Bulwar Słoneczny 2 i Port), kąpielisko w Kątach Rybackich i kąpielisko „Mała Plaża” w Helu oraz trzy kąpieliska w Jastarni (Leśna, Zdrojowa i Nadmorska-Plażowa).W niedzielę temperatura wody w morzu wynosi od 18,6 do 21 stopni Celsjusza.Sinice (cyjanobakterie) są zaliczane do najstarszych organizmów występujących na Ziemi. Wykazują dużą zdolność przystosowawczą do różnych warunków środowiskowych. Występują zarówno w wodach słonych, jak i śródlądowych.Sezonowość masowych zakwitów cyjanobakterii jest naturalnym zjawiskiem występującym w przyrodzie. Czynnikami, które wpływają na pojawienie się sinicowych zakwitów wody, są m.in. wysoka temperatura wody, obecność soli biologicznych (zwłaszcza fosforanów), słaby wiatr oraz brak opadów.Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu – od wysypki po zaczerwienienie spojówek. Po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.