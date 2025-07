Prokuratura chce zarzutu dla Bąkiewicza

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Prokurator regionalna w Szczecinie przekazała gorzowskiemu prokuratorowi polecenie przedstawienia Robertowi Bąkiewiczowi zarzutu znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej przy granicy polsko-niemieckiej w Słubicach - poinformował w poniedziałek rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.