Mała widoczność, duże ryzyko. Ostry zakręt w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Chodzi o ostry zakręt ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ulic Arkońskiej i Wszystkich Świętych w Szczecinie. O zwiększenie bezpieczeństwa w tym miejscu alarmują m.in. rowerzyści.

Jak mówią, zakręt jest pułapką, bo nie widać nadjeżdżających z naprzeciwka, co może prowadzić do kolizji. - Bardzo niebezpieczny. Codziennie tędy praktycznie jeżdżę. - Tu nic nie widać. - Widoczność jest bardzo niedobra. Tutaj jest taka dłuższa, prosta, gdzie pewnie rowerzyści się rozpędzają. - Jak z góry często jadą z dużą prędkością, można nieraz się spotkać na czołówkę. - Często też piesi wchodzą na ścieżkę. Dość często dochodzi do jakiejś kolizji, stłuczek. Pieszego ostatnio tutaj rower potrącił też. - Może takie lustro, jak do samochodów? - Lustro jak najbardziej, by się przydało. Wtedy też byłoby widać, że ktoś nadjeżdża z naprzeciwka. - Przydałoby się zwiększyć bezpieczeństwo - mówią rowerzyści.



Po czołowym zderzeniu rowerzystów na zakręcie w zeszłym tygodniu interweniowała szczecińska radna Koalicji Obywatelskiej, Zuzanna Jeleniewska. Zwróciła się do miasta z prośbą o zamontowanie w tym miejscu lustra drogowego. - Niestety widoczność jest tak ograniczona, że po prostu to lustro jest konieczne, by je tam postawić, bo to już jest któryś wypadek. Mieszkańcy już proszą, aby faktycznie to lustro było, bo jest tam po prostu bardzo niebezpiecznie, a dziennie przejeżdża tam dużo rowerzystów - mówi Jeleniewska.



W opinii ZDiTM-u, lustro nie spełni tam pożądanej funkcji.



