Jest unijne wsparcie na rozbudowę zakładu w Wałczu

Fot. EC - Audiovisual Service / Mauro Bottaro

Wałecki Zakład Aktywności Zawodowej będzie rozbudowany. Inwestycja wspierana funduszami europejskimi pozwoli placówce na rozszerzenie swojej oferty, a także zatrudnienie nowych osób z niepełnosprawnością.

W środę zostanie podpisana umowa w tej sprawie. Inwestycja przewiduje rozbudowę wraz z adaptacją i wyposażeniem Powiatowego ZAZ-u.



Koszt robót oszacowano na 16 mln złotych - ponad 11 milionów to wsparcie unijne przekazane przez Urząd Marszałkowski. Realizacja projektu ma się zakończyć w czwartym kwartale 2026 roku.



