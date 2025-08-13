Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Jest unijne wsparcie na rozbudowę zakładu w Wałczu

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. EC - Audiovisual Service / Mauro Bottaro
Fot. EC - Audiovisual Service / Mauro Bottaro
Wałecki Zakład Aktywności Zawodowej będzie rozbudowany. Inwestycja wspierana funduszami europejskimi pozwoli placówce na rozszerzenie swojej oferty, a także zatrudnienie nowych osób z niepełnosprawnością.
W środę zostanie podpisana umowa w tej sprawie. Inwestycja przewiduje rozbudowę wraz z adaptacją i wyposażeniem Powiatowego ZAZ-u.

Koszt robót oszacowano na 16 mln złotych - ponad 11 milionów to wsparcie unijne przekazane przez Urząd Marszałkowski. Realizacja projektu ma się zakończyć w czwartym kwartale 2026 roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zostawił kajak na Parsęcie [ZDJĘCIA]
    (od 10 sierpnia oglądane 11263 razy)
  2. W jeziorze Broczyno pod Czaplinkiem odnaleziono ciało 23-latka
    (od 10 sierpnia oglądane 7480 razy)
  3. Wieloryb ze Świnoujścia wypłynął... przy plaży w Wisełce
    (od przedwczoraj oglądane 6468 razy)
  4. Ciało martwego walenia będzie utylizowane z lądu
    (od przedwczoraj oglądane 5850 razy)
  5. Pogoń przegrywa w Gdyni. Gol, gesty i przeprosiny Jakubczyka [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 09 sierpnia oglądane 5368 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 9:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Gwiazdy spadają, szczecinianie życzenia mają [WIDEO, ZDJĘCIA]
Za driftowanie po rondzie kierowcę spotkała sroga kara [WIDEO]
Punkty sprzedaży alkoholu obeszły nocną prohibicję i stworzyły "bary" [WIDEO, ZDJĘCIA]
20-letni złodziej samochodu, ale Trafika podjęła trop [WIDEO]
Za dwa lata lotnisko w Goleniowie będzie mieć nowy terminal [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zabytkowy dwór Sienno jest w katastrofalnym stanie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty