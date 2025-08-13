Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Festiwal Orkiestr Dętych na rozpoczęcie Żagli 2025

Region Julia Nowicka

VII festiwal Orkiestr Dętych w roku 2024. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Impreza Żagle to nie tylko zwiedzanie statków cumujących w Szczecinie. W ramach wydarzenia co roku organizowany jest Festiwal Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta Szczecina.
Zapraszamy na Żagle 2025 z Radiem Szczecin [WIDEO]

Zapraszamy na Żagle 2025 z Radiem Szczecin [WIDEO]

Idea zrodziła się w 2007 roku, kiedy to przemarsz orkiestr towarzyszył załogom żaglowców - mówi Jarosław Michałko, dyrektor festiwalu.

- Na samym początku wspomagaliśmy się trochę orkiestrami wojskowymi, bo nie mieliśmy jeszcze takiego rozeznania. W tej chwili przerasta to nasze oczekiwania. Zainteresowanie samych orkiestr jest bardzo duże - mówi Michałko.

Co roku oprócz orkiestr z Polski zapraszana jest również grupa zza granicy. W tym roku w przemarszu udział wezmą muzycy z Litwy - dodaje dyrektor festiwalu.

- Są to młodzi ludzie, którzy - mam nadzieję - zostają zaszczepieni tymi żaglami. Zobaczenie tych żagli, zobaczenie tej liczby jednostek, to jest wrażenie na całe życie - mówi Jarosław Michałko.

Parada orkiestr odbędzie się w piątek. O godzinie 12 wyruszą spod pomnika Adama Mickiewicza i przejdą na plac Solidarności.

Edycja tekstu: Michał Król
Najnowsze podcasty