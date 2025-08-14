Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Szczecinianie apelują, by Arkonka była otwarta dłużej

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Lato w regionie w pełni. Gdy żar leje się z nieba, wytchnieniem dla wielu stają się kąpieliska. Jednym z najpopularniejszych w Szczecinie jest Arkonka. Mieszkańcy apelują, by była otwarta nieco dłużej.
- Nie ma planów i możliwości, aby zmienić godziny funkcjonowania tego obiektu - mówi Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecin. - Chodzi przede wszystkim o zapewnienie ochrony ratowniczej oraz zapewnienie obsługi obiektu, ponieważ umowy na te usługi zostały już podpisane wiele miesięcy temu i są one podpisane na określone godziny funkcjonowania.

Kąpielisko Arkonka czynne jest codziennie w godzinach od godziny 10.00 do 19.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
