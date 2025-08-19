Pożegnanie biskupa Mariana Kruszyłowicza [ZDJĘCIA]

Wierni pożegnali biskupa pomocniczego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Mariana Błażeja Kruszyłowicza.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Biskup senior zmarł 13 sierpnia w wieku 89 lat. W Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła odbyło się czuwanie modlitewne i msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity Wiesława Śmigla.Kazanie wygłosił biskup Henryk Wejman.- Gromadzimy się, aby podziękować za piękne życie i wspaniałą posługę zakonną, kapłańską i biskupią Mariana Błażeja Kruszyłowicza. To nasze spotkanie możemy pojąć jedynie w świetle tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Każdy z nas żyje w zasięgu Bożego Miłosierdzia i dzięki niemu Boga są czasy i wieki, a każdy z nas jest tylko dzierżawcą życia i czasu - powiedział.W środę w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej w Niepokalanowie odbędzie się msza święta pogrzebowa. Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu zakonnym ojców Franciszkanów Konwentualnych w Niepokalanowie.