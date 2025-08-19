Pożegnanie biskupa Mariana Kruszyłowicza [ZDJĘCIA]

Biskup pomocniczy szczecińsko-kamieński Henryk Wejman (2L) na uroczystościach pogrzebowych bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie, 19 bm. Biskup senior Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv, w latach 1990-2013 biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, zmarł 13 sierpnia 2025 r. Miał 89 lat. Biskup Kruszyłowicz był związany z franciszkańskim Zakonem Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv). PAP/Marcin Bielecki
Uroczystości pogrzebowe bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie, 19 bm. Biskup senior Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv, w latach 1990-2013 biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, zmarł 13 sierpnia 2025 r. Miał 89 lat. Biskup Kruszyłowicz był związany z franciszkańskim Zakonem Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv). PAP/Marcin Bielecki
Biskup pomocniczy szczecińsko-kamieński Henryk Wejman (C) na uroczystościach pogrzebowych bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie, 19 bm. Biskup senior Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv, w latach 1990-2013 biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, zmarł 13 sierpnia 2025 r. Miał 89 lat. Biskup Kruszyłowicz był związany z franciszkańskim Zakonem Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv). (ad) PAP/Marcin Bielecki
Biskup pomocniczy szczecińsko-kamieński Henryk Wejman (C) na uroczystościach pogrzebowych bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie. Biskup senior Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv, w latach 1990-2013 biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, zmarł 13 sierpnia 2025 r. Miał 89 lat. Biskup Kruszyłowicz był związany z franciszkańskim Zakonem Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv). PAP/Marcin Bielecki
Wierni pożegnali biskupa pomocniczego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Mariana Błażeja Kruszyłowicza.
Kazanie wygłosił biskup Henryk Wejman.
- Gromadzimy się, aby podziękować za piękne życie i wspaniałą posługę zakonną, kapłańską i biskupią Mariana Błażeja Kruszyłowicza. To nasze spotkanie możemy pojąć jedynie w świetle tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Każdy z nas żyje w zasięgu Bożego Miłosierdzia i dzięki niemu Boga są czasy i wieki, a każdy z nas jest tylko dzierżawcą życia i czasu - powiedział.
W środę w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej w Niepokalanowie odbędzie się msza święta pogrzebowa. Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu zakonnym ojców Franciszkanów Konwentualnych w Niepokalanowie.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Gromadzimy się, aby podziękować za piękne życie i wspaniałą posługę zakonną, kapłańską i biskupią Mariana Błażeja Kruszyłowicza. To nasze spotkanie możemy pojąć jedynie w świetle tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Każdy z nas żyje w zasięgu Bożego Miłosierdzia i dzięki niemu Boga są czasy i wieki, a każdy z nas jest tylko dzierżawcą życia i czasu - powiedział.