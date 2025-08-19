Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Pożegnanie biskupa Mariana Kruszyłowicza [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Biskup pomocniczy szczecińsko-kamieński Henryk Wejman (2L) na uroczystościach pogrzebowych bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie, 19 bm. Biskup senior Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv, w latach 1990-2013 biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, zmarł 13 sierpnia 2025 r. Miał 89 lat. Biskup Kruszyłowicz był związany z franciszkańskim Zakonem Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv). PAP/Marcin Bielecki
Biskup pomocniczy szczecińsko-kamieński Henryk Wejman (2L) na uroczystościach pogrzebowych bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie, 19 bm. Biskup senior Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv, w latach 1990-2013 biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, zmarł 13 sierpnia 2025 r. Miał 89 lat. Biskup Kruszyłowicz był związany z franciszkańskim Zakonem Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv). PAP/Marcin Bielecki
Uroczystości pogrzebowe bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie, 19 bm. Biskup senior Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv, w latach 1990-2013 biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, zmarł 13 sierpnia 2025 r. Miał 89 lat. Biskup Kruszyłowicz był związany z franciszkańskim Zakonem Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv). PAP/Marcin Bielecki
Uroczystości pogrzebowe bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie, 19 bm. Biskup senior Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv, w latach 1990-2013 biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, zmarł 13 sierpnia 2025 r. Miał 89 lat. Biskup Kruszyłowicz był związany z franciszkańskim Zakonem Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv). PAP/Marcin Bielecki
Biskup pomocniczy szczecińsko-kamieński Henryk Wejman (C) na uroczystościach pogrzebowych bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie, 19 bm. Biskup senior Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv, w latach 1990-2013 biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, zmarł 13 sierpnia 2025 r. Miał 89 lat. Biskup Kruszyłowicz był związany z franciszkańskim Zakonem Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv). (ad) PAP/Marcin Bielecki
Biskup pomocniczy szczecińsko-kamieński Henryk Wejman (C) na uroczystościach pogrzebowych bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie, 19 bm. Biskup senior Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv, w latach 1990-2013 biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, zmarł 13 sierpnia 2025 r. Miał 89 lat. Biskup Kruszyłowicz był związany z franciszkańskim Zakonem Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv). (ad) PAP/Marcin Bielecki
Biskup pomocniczy szczecińsko-kamieński Henryk Wejman (C) na uroczystościach pogrzebowych bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie. Biskup senior Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv, w latach 1990-2013 biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, zmarł 13 sierpnia 2025 r. Miał 89 lat. Biskup Kruszyłowicz był związany z franciszkańskim Zakonem Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv). PAP/Marcin Bielecki
Biskup pomocniczy szczecińsko-kamieński Henryk Wejman (C) na uroczystościach pogrzebowych bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie. Biskup senior Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv, w latach 1990-2013 biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, zmarł 13 sierpnia 2025 r. Miał 89 lat. Biskup Kruszyłowicz był związany z franciszkańskim Zakonem Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv). PAP/Marcin Bielecki
Wierni pożegnali biskupa pomocniczego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Mariana Błażeja Kruszyłowicza.
Diecezjanie upamiętnią zmarłego bpa Kruszyłowicza

Diecezjanie upamiętnią zmarłego bpa Kruszyłowicza

Ostatnia droga biskupa Kruszyłowicza
Zmarł biskup senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej
Biskup senior zmarł 13 sierpnia w wieku 89 lat. W Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła odbyło się czuwanie modlitewne i msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity Wiesława Śmigla.

Kazanie wygłosił biskup Henryk Wejman.

- Gromadzimy się, aby podziękować za piękne życie i wspaniałą posługę zakonną, kapłańską i biskupią Mariana Błażeja Kruszyłowicza. To nasze spotkanie możemy pojąć jedynie w świetle tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Każdy z nas żyje w zasięgu Bożego Miłosierdzia i dzięki niemu Boga są czasy i wieki, a każdy z nas jest tylko dzierżawcą życia i czasu - powiedział.

W środę w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej w Niepokalanowie odbędzie się msza święta pogrzebowa. Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu zakonnym ojców Franciszkanów Konwentualnych w Niepokalanowie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Gromadzimy się, aby podziękować za piękne życie i wspaniałą posługę zakonną, kapłańską i biskupią Mariana Błażeja Kruszyłowicza. To nasze spotkanie możemy pojąć jedynie w świetle tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Każdy z nas żyje w zasięgu Bożego Miłosierdzia i dzięki niemu Boga są czasy i wieki, a każdy z nas jest tylko dzierżawcą życia i czasu - powiedział.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Odcinkowe pomiary prędkości na zachodniopomorskich drogach
    (od 14 sierpnia oglądane 9304 razy)
  2. Pasażerowie pytają: to dla kogo ten autobus jest?
    (od 14 sierpnia oglądane 9052 razy)
  3. Dyrektor hotelu w Świnoujściu o środkach z KPO: to niemiłe, kiedy wrzuca się nas do jednego worka
    (od 13 sierpnia oglądane 8731 razy)
  4. Sprzeczka zakończona śmiercią. Ofiara została ugodzona nożem
    (od 16 sierpnia oglądane 5518 razy)
  5. 10-kilometrowy korek na A6
    (od wczoraj oglądane 4938 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Nowa strefa sportu na Pogodnie. Skwer Romana Kużaka oficjalnie otwarty [WIDEO, ZDJĘCIA]
W rocznicę szczecińskiego Sierpnia'80. Wystawa na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]
CBŚP skonfiskowało narkotyki warte ponad miliard złotych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wysoka kara dla drogowego pirata [WIDEO]
Z zakazem uciekał przed policją. Najpierw motocyklem, później pieszo [WIDEO]
Łasztownia bawi się przy dźwiękach szant [ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty