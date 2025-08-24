Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Mielno podsumowuje sezon - na plażach bezpieczniej niż w ostatnich latach

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Mielno, 24.08.2025. Ratownicy WOPR Mielno "Białe delfiny", tradycyjnie zakończyli sezon wakacyjny kąpielą w Bałtyku, 24 bm. W ten sposób żegnają się z plażą na rok i udowadniają, że lato mimo wszystko było udane - prezentując kontrast między opalenizną i białymi pośladkami. Kolejny pokaz "Białych delfinów” za rok. (pk/mr) PAP/Piotr Kowala
Brak utonięć, a największym problemem nad wodą wciąż pozostaje alkohol - ratownicy wodni w Mielnie zakończyli i podsumowali tegoroczny sezon. Turyści i mieszkańcy zostali tradycyjnie zaproszeni na spotkanie z "Białymi delfinami".
Plaż na terenie Gminy Mielno w tym roku strzegło 80 ratowników. W mijającym sezonie interweniowali ponad 40 razy, ratując ludzkie życie. "To był dobry sezon, z trudną pogodą w lipcu" - mówił ratownik Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Piotr Bazelak:

- Dlatego, że podczas sezonu mieliśmy już około 40 akcji ratowniczych. Udało się nam nikogo nie stracić podczas naszej pracy. Z roku na rok na pewno jest większa świadomość ludzka, jeżeli chodzi o postrzeganie naszej pracy i zagrożenia. Ale tradycyjnie alkohol jest bardzo dużym problemem. Bardzo dużym problemem również jest przecenianie swoich możliwości podczas trudnych warunków - mówi Bazelak.

"Białe delfiny" to symboliczne i widowiskowe zakończenie sezonu kąpieliskowego w Mielnie organizowane od lat przez WOPR. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć ratownicy weszli wspólnie do wody.

Tegoroczny sezon nad wodą jest najbezpieczniejszym od kilku lat - od 1 kwietnia w Polsce utonęły 166 osoby, podczas gdy na przykład w 2022 roku - 263. Podczas tegorocznych wakacji utonęło 105 osób.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

