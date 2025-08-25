Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Zabytkowa willa przy ul. Mickiewicza będzie odrestaurowana [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Drewniana willa przy ulicy Mickiewicza w Szczecinie przechodzi generalny remont.
– Do tej pory udało się wzmocnić konstrukcję budowli, która jest wyjątkowa na skalę miasta – mówi Miejski Konserwator Zabytków, Michał Dębowski.

- Ten budynek został wzniesiony w tak zwanej technice ryglowej, czyli mamy do czynienia ze słupami, pionowymi elementami, poziomymi ryglami, które są wypełniane w przestrzeni między tą drewnianą konstrukcją. To jest technika charakterystyczna dla okresu sprzed formalnego zniesienia twierdzy w Szczecinie - zaznaczył.

Willa została wybudowana w 1872 roku staraniem spółki należącej do Johannesa Quistorpa – szczecińskiego przedsiębiorcy i filantropa, któremu zawdzięczamy chociażby Park Kasprowicza.

- Jest cennym reliktem budownictwa drewnianego, co było związane z restrykcjami, jakie obowiązywały na przedpolu twierdzy szczecińskiej, czyli zakazem znoszenia trwałych, murowanych obiektów – dodał Dębowski.

Po zakończeniu remontu w willi ma się znaleźć lokal gastronomiczny.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Dodaj komentarz 1 komentarz

dwa pytania:
1. Kto finansuje ów wielomilionowy remont?
2. Kto i na jakich zasadach przejmie ten budynek po remoncie?
i pytanie pomocnicze: czy Szczecin na tym zarobi???

