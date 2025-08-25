Zabytkowa willa przy ul. Mickiewicza będzie odrestaurowana [ZDJĘCIA]

Drewniana willa przy ulicy Mickiewicza w Szczecinie przechodzi generalny remont.

– Do tej pory udało się wzmocnić konstrukcję budowli, która jest wyjątkowa na skalę miasta – mówi Miejski Konserwator Zabytków, Michał Dębowski.





- Ten budynek został wzniesiony w tak zwanej technice ryglowej, czyli mamy do czynienia ze słupami, pionowymi elementami, poziomymi ryglami, które są wypełniane w przestrzeni między tą drewnianą konstrukcją. To jest technika charakterystyczna dla okresu sprzed formalnego zniesienia twierdzy w Szczecinie - zaznaczył.





Willa została wybudowana w 1872 roku staraniem spółki należącej do Johannesa Quistorpa – szczecińskiego przedsiębiorcy i filantropa, któremu zawdzięczamy chociażby Park Kasprowicza.





- Jest cennym reliktem budownictwa drewnianego, co było związane z restrykcjami, jakie obowiązywały na przedpolu twierdzy szczecińskiej, czyli zakazem znoszenia trwałych, murowanych obiektów – dodał Dębowski.



Po zakończeniu remontu w willi ma się znaleźć lokal gastronomiczny.