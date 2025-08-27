Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Udrażniają przepust na rzece Bukowa

Region Elżbieta Bielecka

Fot. UM Szczecin
Właściciele ogródków działkowych na szczecińskich Górkach Ustowskich wkrótce będą mogli spać spokojniej. Trwają prace przy udrożnieniu przepustu na rzece Bukowa.
Jest decyzja, co z przepustem w rejonie Górek Ustowskich

Jest decyzja, co z przepustem w rejonie Górek Ustowskich

Radni PiS mają rozwiązanie problemu zalewania szczecińskich Górek Ustowskich
Przepust był niedrożny, co prowadziło do zalewania ogródków podczas większych opadów deszczu. Prace prowadzone są w trybie awaryjnym, a cała procedura została wyjątkowo przyspieszona - poinformowało miasto. Usuwany jest niedrożny przepust pod starym nasypem kolejowym, odtwarzane będzie też koryto rzeki.

Wykonawca sprawdzi też stan techniczny pozostałego odcinka rurociągów. Prace potrwają trzy tygodnie, odpowiada za nie Zakład Usług Komunalnych. Będą kosztować ponad 130 tys. złotych.

Jak przekazał szczeciński magistrat, wykonawca - firma PEUK, oczyścił teren wokół przepustu, usunął zwalone drzewa wraz z resztkami torowiska i odkopał przepusty.

"W dalszej kolejności nastąpi demontaż przyczółka wlotowego i odtworzenie dwóch rurociągów na długości ok. 10 metrów oraz odbudowa przyczółka wlotowego z koszy gabionowych. Nasypy po obu stronach przepustu zostaną wyprofilowane, a grunt przed osuwaniem się brzegów rzeki zabezpieczą materace gabionowe, czyli wypełnione kamieniem metalowe siatki" - podano.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

12345

sierpień 2025
Najnowsze podcasty