Udrażniają przepust na rzece Bukowa

Właściciele ogródków działkowych na szczecińskich Górkach Ustowskich wkrótce będą mogli spać spokojniej. Trwają prace przy udrożnieniu przepustu na rzece Bukowa.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Przepust był niedrożny, co prowadziło do zalewania ogródków podczas większych opadów deszczu. Prace prowadzone są w trybie awaryjnym, a cała procedura została wyjątkowo przyspieszona - poinformowało miasto. Usuwany jest niedrożny przepust pod starym nasypem kolejowym, odtwarzane będzie też koryto rzeki.Wykonawca sprawdzi też stan techniczny pozostałego odcinka rurociągów. Prace potrwają trzy tygodnie, odpowiada za nie Zakład Usług Komunalnych. Będą kosztować ponad 130 tys. złotych.Jak przekazał szczeciński magistrat, wykonawca - firma PEUK, oczyścił teren wokół przepustu, usunął zwalone drzewa wraz z resztkami torowiska i odkopał przepusty."W dalszej kolejności nastąpi demontaż przyczółka wlotowego i odtworzenie dwóch rurociągów na długości ok. 10 metrów oraz odbudowa przyczółka wlotowego z koszy gabionowych. Nasypy po obu stronach przepustu zostaną wyprofilowane, a grunt przed osuwaniem się brzegów rzeki zabezpieczą materace gabionowe, czyli wypełnione kamieniem metalowe siatki" - podano.