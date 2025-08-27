Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Sezonowymi pociągami nad morze pojedziemy do października

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
PKP Intercity wydłuża wakacyjne kursy sezonowych pociągów do miejscowości turystycznych. To oznacza między innymi, że pociągi na trasie Świnoujście - Warszawa będą kursować do października.
Zmiany w rozkładzie jazdy PKP. Rekordowy czas przejazdu do Warszawy

Zmiany w rozkładzie jazdy PKP. "Rekordowy czas przejazdu" do Warszawy

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które planują urlop poza wakacjami - mówi Maciej Dutkiewicz, rzecznik PKP Intercity.

- Pociąg IC Gałczyński z Warszawy wciąż będzie kursował po wydłużonej trasie do Świnoujścia. Terminy jego kursowania do tego kurortu i powroty do stolicy zostały wydłużone do 5 października. Również pociąg IC Merkury z Wrocławia pojedzie po wydłużonej trasie do Świnoujścia - wylicza Dutkiewicz.

Od września pociąg Pendolino na trasie Warszawa Centralna - Szczecin Główny będzie jeździł w 4 godziny i 12 minut - to najszybszy czas przejazdu do stolicy, jaki udało się uzyskać do tej pory.

Edycja tekstu: Michał Król
