Sezonowymi pociągami nad morze pojedziemy do października

PKP Intercity wydłuża wakacyjne kursy sezonowych pociągów do miejscowości turystycznych. To oznacza między innymi, że pociągi na trasie Świnoujście - Warszawa będą kursować do października.

Edycja tekstu: Michał Król

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które planują urlop poza wakacjami - mówi Maciej Dutkiewicz, rzecznik PKP Intercity.- Pociąg IC Gałczyński z Warszawy wciąż będzie kursował po wydłużonej trasie do Świnoujścia. Terminy jego kursowania do tego kurortu i powroty do stolicy zostały wydłużone do 5 października. Również pociąg IC Merkury z Wrocławia pojedzie po wydłużonej trasie do Świnoujścia - wylicza Dutkiewicz.Od września pociąg Pendolino na trasie Warszawa Centralna - Szczecin Główny będzie jeździł w 4 godziny i 12 minut - to najszybszy czas przejazdu do stolicy, jaki udało się uzyskać do tej pory.