Poszukiwany w sprawie oszustwa

Policja w Szczecinie prowadzi postępowanie dotyczące oszustwa do którego doszło w Bytomiu. Sprawca miał podawać się za pracownika banku i nakłonić pokrzywdzoną do wypłacenia pieniędzy z konta bankowego, oraz do wpłacenia ich na inne konto za pomocą Blika.
W związku z prowadzonym postępowaniem policjanci proszą wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają informacje mogące przyczynić się do ustalenia jego tożsamości, o kontakt: pod numerami telefonów: 47 78 14 642, 47 78 19 102 lub osobiste stawiennictwo w Komisariacie Policji Szczecin Niebuszewo, al. Papieża Jana Pawła II 37, pokój nr 221.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
