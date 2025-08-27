Poszukiwany w sprawie oszustwa

Policja w Szczecinie prowadzi postępowanie dotyczące oszustwa do którego doszło w Bytomiu. źródło: https://szczecin.policja.gov.pl/szm/dzialania-policji/aktualnosci/76467,Policjanci-z-Niebuszewa-poszukuja-sprawcy-oszustwa-rozpoznajesz-tego-mezczyzne.html

Policja w Szczecinie prowadzi postępowanie dotyczące oszustwa do którego doszło w Bytomiu. Sprawca miał podawać się za pracownika banku i nakłonić pokrzywdzoną do wypłacenia pieniędzy z konta bankowego, oraz do wpłacenia ich na inne konto za pomocą Blika.