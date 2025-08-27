Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Poszukiwany w sprawie oszustwa

Region Kamila Kozioł

Policja w Szczecinie prowadzi postępowanie dotyczące oszustwa do którego doszło w Bytomiu. źródło: https://szczecin.policja.gov.pl/szm/dzialania-policji/aktualnosci/76467,Policjanci-z-Niebuszewa-poszukuja-sprawcy-oszustwa-rozpoznajesz-tego-mezczyzne.html
Policja w Szczecinie prowadzi postępowanie dotyczące oszustwa do którego doszło w Bytomiu. źródło: https://szczecin.policja.gov.pl/szm/dzialania-policji/aktualnosci/76467,Policjanci-z-Niebuszewa-poszukuja-sprawcy-oszustwa-rozpoznajesz-tego-mezczyzne.html
Policja w Szczecinie prowadzi postępowanie dotyczące oszustwa do którego doszło w Bytomiu. Sprawca miał podawać się za pracownika banku i nakłonić pokrzywdzoną do wypłacenia pieniędzy z konta bankowego, oraz do wpłacenia ich na inne konto za pomocą Blika.
W związku z prowadzonym postępowaniem policjanci proszą wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają informacje mogące przyczynić się do ustalenia jego tożsamości, o kontakt: pod numerami telefonów: 47 78 14 642, 47 78 19 102 lub osobiste stawiennictwo w Komisariacie Policji Szczecin Niebuszewo, al. Papieża Jana Pawła II 37, pokój nr 221.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 7238 razy)
  2. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 24 sierpnia oglądane 5649 razy)
  3. Tragiczny wypadek koło Kołobrzegu
    (od wczoraj oglądane 4003 razy)
  4. Paliło się przy Niemierzyńskiej [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 3968 razy)
  5. Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]
    (od 23 sierpnia oglądane 3512 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Największy skarb" znaleziony w historycznej świetlicy Stoczni Szczecińskiej [ZDJĘCIA]
Parking przy Dworcu Szczecin Dąbie jest za mały. "Nigdy nie ma miejsc" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Amatorskie rzeźby z piasku ozdobiły plażę w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziś międzynarodowy dzień najlepszego przyjaciela człowieka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany na parkingu przed Urzędem Miasta [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ranny american bully w schronisku. Jego właściciel z zarzutem znęcania się [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty