Trzy dni rajdowych zmagań w naszym regionie - rusza Baja Poland

Ponad dwustu zawodników z trzynastu krajów weźmie udział w rajdzie Columna Medica Baja Poland 2025.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Ekipy rajdowe w piątek pojawią się na parkingu Szczecińskiej Netto Areny przy ulicy Szafera. O 16.00 odbędzie się ważna część dla rajdowców i spektakularna dla widzów - prolog, który odbędzie się na strzelnicy przy ulicy Szafera - mówi dyrektor Baja Poland Marcin Fiejdasz.- Ten odcinek posiada parę fajnych elementów. Można zobaczyć jak skaczą samochody rajdowe, jak skaczą motocykle, jak skaczą również ciężarówki. Czeka nas ciekawa rywalizacja, dlatego że wybór pozycji jest istotny przed długim 150 kilometrowym odcinkiem w Drawsku - mówi Fiejdasz.Organizatorzy przypominają o zachowaniu bezpieczeństwa - sporty motorowe są szybkie i niebezpieczne.- Nie zbliżać się za bardzo do trasy, stanąć w bezpiecznych miejscach. Wszyscy mamy dobre aparaty, nie potrzeba robić zdjęć z samej linii trasy. To może przeszkadzać zawodnikom i stwarzać również zagrożenie - dodaje Fiejdasz.Kierowcy w trzy dni pokonają ponad 600 kilometrów. Odcinki podzielone są na trzy etapy: w piątek ze Szczecina do Wołczkowa, w sobotę etap na poligonie w Drawsku Pomorskim, a w niedzielę na kierowców czeka trasa Szczecin-Sławoszewo-Wołczkowo.