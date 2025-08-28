Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Wpadł ponownie na gorącym uczynku, grozi mu 5 lat

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Recydywista ponownie w areszcie - został zatrzymany na gorącym uczynku. To 21-latek ze Szczecina.
W jednej z galerii handlowych ukradł markowe perfumy i wpadł w ręce mundurowych. Jak ustalili policjanci mężczyzna zaledwie trzy dni wcześniej opuścił areszt, w którym przebywał również z powodu kradzieży.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, Sąd Rejonowy w Szczecinie zastosował wobec 21-latka tymczasowy areszt. Grozi mu do 5 lat więzienia.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Najnowsze podcasty