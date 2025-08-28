Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Końcówka lata, końcowe seanse Kina na Leżakach

Region Elżbieta Bielecka

Do miasta wraca Kino na Leżakach - czyli seanse filmowe w Teatrze Letnim. źródło: https://www.facebook.com/kinonalezakach
Przed nami dwa ostatnie seanse szczecińskiego Kina na Leżakach. Wieczorem w Oficynie Długosza 15-17 będzie można zobaczyć thriller science-fiction "Więzień labiryntu" z elementami akcji, tajemnicy i survivalu.
Na chętnych będą czekały - zgodnie z nazwą wydarzenia - leżaki, a także koce, a w razie deszczu - peleryny.

Pojawi się też bufet kinowy. Wydarzenie rozpocznie się o 21. Za tydzień ostatni seans. Odbędzie się on nad jeziorkiem Słonecznym - będzie można zobaczyć Księgę Dżungli.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dodaj komentarz

