Końcówka lata, końcowe seanse Kina na Leżakach

Przed nami dwa ostatnie seanse szczecińskiego Kina na Leżakach. Wieczorem w Oficynie Długosza 15-17 będzie można zobaczyć thriller science-fiction "Więzień labiryntu" z elementami akcji, tajemnicy i survivalu.
Na chętnych będą czekały - zgodnie z nazwą wydarzenia - leżaki, a także koce, a w razie deszczu - peleryny.
Pojawi się też bufet kinowy. Wydarzenie rozpocznie się o 21. Za tydzień ostatni seans. Odbędzie się on nad jeziorkiem Słonecznym - będzie można zobaczyć Księgę Dżungli.
