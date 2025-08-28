Końcówka lata, końcowe seanse Kina na Leżakach

Do miasta wraca Kino na Leżakach - czyli seanse filmowe w Teatrze Letnim. źródło: https://www.facebook.com/kinonalezakach

Przed nami dwa ostatnie seanse szczecińskiego Kina na Leżakach. Wieczorem w Oficynie Długosza 15-17 będzie można zobaczyć thriller science-fiction "Więzień labiryntu" z elementami akcji, tajemnicy i survivalu.