Radio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Archeolodzy odkryli cmentarzysko sprzed 4000 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Szczątki młodych kobiet i dzieci sprzed 4000 lat odnaleźli naukowcy m.in. ze Szczecina.
Cmentarzysko z wczesnej epoki brązu archeolodzy odkryli podczas badań w 2020 roku. Wtedy na terenie gminy Moryń udało odkryć się 7 grobów, jednak były one źle zachowane. Teraz udało odkryć się kolejnych 9, które są w znacznie lepszym stanie.

Znaleźliśmy całe szkielety, czaszki, niekiedy z pełnym uzębieniem - mówi dr Agnieszka Matuszewska z Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Wstępne badania mówią o tym, że były tam dwa groby dziecięce, groby bardzo młodych kobiet. Właśnie te ostatnie były wyposażone w bursztyn. Bryłka bursztynu leżała dosłownie przy ustach jednej z nich - mówi Matuszewska.

Wszystkie pochówki były bardzo podobne - dodaje dr Matuszewska.

- To nawiązuje do wczesnobrązowej kultury unietyckiej. Wszystkie były zorientowane na linii północ-południe i zawsze czaszka była skierowana na południe, a twarz była na wschód. Były składane w bardzo niewielkich jamach, którym towarzyszyła często obstawa z kamieni - tłumaczy Matuszewska.

Część znalezisk ma wzbogacić zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie.

W badaniach brali udział m.in. naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, Gdańskiego, a także z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i studenci.

Nowo odkryte groby znajdowały się kilkaset metrów na południowy wschód od odkrytego w 2017 roku obiektu tzw. rondela.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Krzysztofa Cichockiego z programu Tematy i Muzyka (TiM)
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

