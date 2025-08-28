Pożar w Szczecinie, jedna osoba poszkodowana [AKTUALIZACJA]

Pożar przy ulicy Pocztowej w Szczecinie - ogień pojawił się w budynku technicznym w kwartale ograniczonym ulicami 5. Lipca, Bohaterów Warszawy i Jagiellońską.

AKTUALIZACJA 12:55





Pożar przy ulicy Pocztowej w Szczecinie opanowany. Trwa dogaszanie. Ze względu na duże zadymienie policjanci ewakuowali 20 osób z budynków przyległych do warsztatu, w którym pojawił się ogień. Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej.







Jedna osoba została poszkodowana - to mężczyzna, który podtruł się dymem przy próbie gaszenia ognia.