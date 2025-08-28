Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Pikieta przed Kuratorium Oświaty ws. "niszczenia polskiej edukacji" [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Członkowie "Nauczycieli dla Wolności" ze Szczecina złożyli do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pismo, w którym sprzeciwiają się zmianom zachodzącym w oświacie.
Chodzi między innymi o wprowadzenie przedmiotu edukacji zdrowotnej, likwidację zadań domowych czy degradację roli religii i etyki w edukacji. W ramach ogólnopolskiej akcji nauczyciele zorganizowali pikietę pod siedzibą kuratorium na Wałach Chrobrego.

- Zgromadziliśmy się pod kuratorium, aby zaprotestować przeciwko niszczeniu polskiej edukacji. Podkreślę słowo polskiej, narodowej, patriotycznej, suwerennej. Uważam, że cały ten komponent seksualizacji odrywa ją od miłości, rodziny, od uczuć, a skupia się tylko i wyłącznie znowu na moim dobrostanie, na mojej przyjemności - mówi Sylwia Kloc, "Nauczyciele dla wolności".

- Do kancelarii Kuratorium Oświaty w Szczecinie wpłynęło pismo z licznymi postulatami, nad którymi oczywiście pochylimy się i przekażemy je do ministerstwa. Każdy głos jest ważny, a wszystkie zmiany w reformie są szeroko konsultowane - mówi Agnieszka Lisowska, rzecznik prasowa Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Podobne pikiety odbyły się między innymi w Poznaniu, Olsztynie czy Łodzi. Na 13 września zaplanowana jest akcja protestacyjna w Warszawie.

Edukacja zdrowotna po wcześniejszych protestach zostanie wprowadzona jako przedmiot nieobowiązkowy. Religia i etyka od 1 września będą prowadzone w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Julii Nowickiej.
Relacja Julii Nowickiej z programu Tematy i Muzyka (TiM)

