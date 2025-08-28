Szczecińska architekt odtworzyła zniszczoną w 1938 synagogę za pomocą animacji

Miejsce modlitwy i kultury zniszczone w jedną noc - Noc Kryształową w listopadzie 1938 roku. Szczecińska synagoga wraca na mapę miasta w postaci animacji 3D.
Bożnica na blisko 1500 osób została wybudowana w 1873 roku. Przed wojną znajdowała się w pobliżu placu Tobruckiego przy ulicy Dworcowej.
Animację stworzyła architektka Anna Koc, która ma już na koncie kilka podobnych rekonstrukcji - m.in. o Syrenich Stawach czy wieży Quistorpa. Dzięki filmowi będzie można zobaczyć, jak budynek wyglądał nie tylko na zewnątrz, ale i w środku - mówi jego autorka.
- Dużą inspiracją dla mnie były podobne budowle, w podobnym stylu, w podobnym czasie planowane. Dodam, że jest to synagoga reformowana. Ona bardziej przypomina kościół ewangelicki niż klasyczne bożnice - mówi Koc.
Prace nad filmem trwały pół roku.
- Jest mało zdjęć ze środka, dlatego puszczam wodze fantazji, ale nie tylko fantazji, bo głównie jest to poparte materiałami z Archiwum Państwowego - dodaje Koc.
Lektorem w filmie jest miejski konserwator zabytków Michał Dębowski. Premiera animacji - o godzinie 20 między innymi w internecie - na youtubowym kanale Anny Koc. Emisja animacji rozpocznie ósme Dni Kultury Żydowskiej Szczecinie.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
