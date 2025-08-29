10 tys. zł na aukcji. Limitowany model z logotypem Szczecina

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Zawrotną cenę tłumaczy członek klubu Kacper Kuczera. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na stronach aukcyjnych osiągają cenę nawet 10 tysięcy złotych. To modele wagonów kolejowych z logotypem Szczecina.

Zachodniopomorski Klub Miłośników Kolei wyprodukował przed laty limitowaną edycję wagonu z Gryfem i flagą granatową-bordową. Zawrotną cenę tłumaczy członek klubu Kacper Kuczera.



- Jest to model bardzo niszowy, wyprodukowany w pewnej ilości sztuk przez nasz klub i był rozdawany jako pamiątka modelarzom, którzy wzięli udział dwa lata temu w takiej bardzo dużej wystawie, podczas której udało nam się ustanowić rekord Polski w długości makiety kolejowej - mówi Kuczera.



Klub, mimo popytu, nie planuje wznowienia produkcji modelu, jednak zapewnia, że podobne limitowane edycje sygnowane Szczecinem pojawią się w przyszłości.



