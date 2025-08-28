Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Można przejechać leśną drogą z Podjuch do Binowa [MAPA]

Region Sławomir Orlik

Mat. Nadleśnictwo Gryfino
Mat. Nadleśnictwo Gryfino
Dobra wiadomość dla kierowców pokonujących trasę ze szczecińskich Podjuch do Binowa. Nadleśnictwo Gryfino w porozumieniu z gminą Stare Czarnowo udostępniło dla wszystkich jedną z leśnych dróg.
28.08.2025

28.08.2025

Do tej pory pokonanie tej trasy było problematyczne ze względu na zamknięcie remontowanej ulicy Smoczej. Kierowcy albo musieli korzystać z wielokilometrowych objazdów przez autostradę, albo łamali zakazy i jeździli bocznymi drogami.

Teraz jadąc od strony Binowa musimy dojechać do skrzyżowania w okolicach strzelnicy - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Bartosz Biegus, wójt Starego Czarnowa.

- Lewo w dół w stronę strzelnicy wojskowej, a gdy dojedziemy do niej to w prawo i cały czas prosto. I wyjedziemy na osiedlu Żydowce-Klucz na skrzyżowaniu ulic Warsztatowej i Romana Dmowskiego - mówił Biegus.

Kierowcy muszą zachować ostrożność - dodał zastępca nadleśniczego Daniel Pogorzelec.

- To ciągle droga leśna, nie najwyższej jakości, ale swobodnie przejezdna. Będą tam się też poruszali piesi i rowerzyści. Nie parkować, nie jechać na grzyby tą drogą, a my będziemy obserwować, jak to rozwiązanie się sprawdza. Mam nadzieję, że będzie wystarczające do czasu, aż remont się skończy - mówił Pogorzelec.

Remont ul. Smoczej i Krzemiennej ma się zakończyć w połowie 2027 roku.

Edycja tekstu: Michał Król
