Można przejechać leśną drogą z Podjuch do Binowa [MAPA]

Dobra wiadomość dla kierowców pokonujących trasę ze szczecińskich Podjuch do Binowa. Nadleśnictwo Gryfino w porozumieniu z gminą Stare Czarnowo udostępniło dla wszystkich jedną z leśnych dróg.

Do tej pory pokonanie tej trasy było problematyczne ze względu na zamknięcie remontowanej ulicy Smoczej. Kierowcy albo musieli korzystać z wielokilometrowych objazdów przez autostradę, albo łamali zakazy i jeździli bocznymi drogami.Teraz jadąc od strony Binowa musimy dojechać do skrzyżowania w okolicach strzelnicy - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Bartosz Biegus, wójt Starego Czarnowa.- Lewo w dół w stronę strzelnicy wojskowej, a gdy dojedziemy do niej to w prawo i cały czas prosto. I wyjedziemy na osiedlu Żydowce-Klucz na skrzyżowaniu ulic Warsztatowej i Romana Dmowskiego - mówił Biegus.Kierowcy muszą zachować ostrożność - dodał zastępca nadleśniczego Daniel Pogorzelec.- To ciągle droga leśna, nie najwyższej jakości, ale swobodnie przejezdna. Będą tam się też poruszali piesi i rowerzyści. Nie parkować, nie jechać na grzyby tą drogą, a my będziemy obserwować, jak to rozwiązanie się sprawdza. Mam nadzieję, że będzie wystarczające do czasu, aż remont się skończy - mówił Pogorzelec.Remont ul. Smoczej i Krzemiennej ma się zakończyć w połowie 2027 roku.