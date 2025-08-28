Działkowicze w Kołobrzegu dostaną długo wyczekiwany most [ZDJĘCIA]

W Kołobrzegu powstanie nowy most nad Kanałem Drzewnym. To niespełna 10-metrowa konstrukcja, która ma jednak wielkie znaczenie dla miejscowych działkowców.
Most to jedyna droga dojazdowa do kilkuset ogródków działkowych położonych przy ul. 6 Dywizji Piechoty. Dotychczasowy obiekt musiał zostać zamknięty w styczniu 2022 roku, a o powodach tej decyzji mówi Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego ratusza.
- Poprzedni most zdegradował się na tyle, że trzeba go było zamknąć. Dzięki pomocy wojska udało się postawić tymczasowy most pontonowy, po którym działkowcy mogli dotrzeć do swoich działek - mówi Kujaczyński.
Uzyskiwanie wszystkich pozwoleń i projektowanie nowego mostu trwało trzy lata. Obecnie magistrat ma już komplet dokumentów i ogłosił przetarg na budowę. Działkowcy nie kryją zadowolenia z tej informacji.
- Większość samochodami tu przyjeżdża. - Ludzie mają działki, czy coś remontują, no to jednak lepiej jest tutaj rozładować - mówią działkowicze.
Umowa na budowę mostu powinna zostać podpisana w październiku, a wykonawca otrzyma na realizację zadania pół roku.
