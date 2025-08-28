Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Ważne zmiany wymiaru pracy dla dyrektorów szkół w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Niektórzy dyrektorzy w świnoujskich szkołach zwolnieni będą z obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Radni podjęli uchwałę, która zmieni dotychczasowe zasady dotyczące prowadzenia zajęć przy jednoczesnym pełnieniu funkcji na kierowniczym stanowisku.
Do tej pory wszystkich świnoujskich dyrektorów, obowiązywały takie same zasady odbywania zajęć szkolnych - wyjaśnia Edyta Sawicka, naczelnik Wydziału Edukacji z UM w Świnoujściu.

- Jeżeli jest nauczycielem przedmiotowcem, jego pensum wynosi 18 godzin i na przykład ma szkołę, która liczy 17 oddziałów i więcej, to zgodnie z uchwałą jego obowiązkowy wymiar godzin jest trzy. Jeżeli 8-oddziałowy, no to musi zrobić osiem godzin. Im większa placówka, tym mniej godzin do realizacji - mówi Sawicka.

Dodaje, że zmiany były konieczne.

- Mamy teraz dyrektorów, którzy nie są nauczycielami przedmiotu, są np. pedagogami, więc nie mogą być brani pod uwagę, jeżeli chodzi o pensum 18. Zmiana ta uporządkowała obniżkę w zależności od rodzaju pensum - tłumaczy naczelnik Wydziału Edukacji z UM w Świnoujściu.

Nowe zasady będą obowiązywały od pierwszego września.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Joanny Maraszek.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 7400 razy)
  2. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 24 sierpnia oglądane 5720 razy)
  3. Tragiczny wypadek koło Kołobrzegu
    (od przedwczoraj oglądane 4302 razy)
  4. Paliło się przy Niemierzyńskiej [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 4180 razy)
  5. Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]
    (od 23 sierpnia oglądane 3590 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Archeolodzy odkryli cmentarzysko sprzed 4000 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]
Słowianin wjedzie windą na nowy poziom [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Największy skarb" znaleziony w historycznej świetlicy Stoczni Szczecińskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Parking przy Dworcu Szczecin Dąbie jest za mały. "Nigdy nie ma miejsc" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Amatorskie rzeźby z piasku ozdobiły plażę w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziś międzynarodowy dzień najlepszego przyjaciela człowieka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty