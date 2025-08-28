Ważne zmiany wymiaru pracy dla dyrektorów szkół w Świnoujściu

Niektórzy dyrektorzy w świnoujskich szkołach zwolnieni będą z obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Radni podjęli uchwałę, która zmieni dotychczasowe zasady dotyczące prowadzenia zajęć przy jednoczesnym pełnieniu funkcji na kierowniczym stanowisku.

Do tej pory wszystkich świnoujskich dyrektorów, obowiązywały takie same zasady odbywania zajęć szkolnych - wyjaśnia Edyta Sawicka, naczelnik Wydziału Edukacji z UM w Świnoujściu.





- Jeżeli jest nauczycielem przedmiotowcem, jego pensum wynosi 18 godzin i na przykład ma szkołę, która liczy 17 oddziałów i więcej, to zgodnie z uchwałą jego obowiązkowy wymiar godzin jest trzy. Jeżeli 8-oddziałowy, no to musi zrobić osiem godzin. Im większa placówka, tym mniej godzin do realizacji - mówi Sawicka.

Dodaje, że zmiany były konieczne.- Mamy teraz dyrektorów, którzy nie są nauczycielami przedmiotu, są np. pedagogami, więc nie mogą być brani pod uwagę, jeżeli chodzi o pensum 18. Zmiana ta uporządkowała obniżkę w zależności od rodzaju pensum - tłumaczy naczelnik Wydziału Edukacji z UM w Świnoujściu.Nowe zasady będą obowiązywały od pierwszego września.