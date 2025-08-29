ZWiK podsumowuje lato. Te dane są jednoznaczne

To chłodne lato - ocenia szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W tym sezonie kurtyny wodne na terenie Szczecina były uruchamiane zaledwie 10 razy.
Jak wyjaśnia ZWiK, w Szczecinie kurtyny są włączane wtedy, gdy temperatura przekroczy 27 stopni Celsjusza, a takich sytuacji nie było tego lata wielu. Dla ochłody i nawodnienia szczecinianie mogą za to wciąż korzystać z poidełek, które znaleźć można w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
