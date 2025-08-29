Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Zmiany na Pomorzanach. Tramwaje na wydłużonej trasie

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Kolejne zmiany w komunikacji miejskiej kursującej w kierunku szczecińskich Pomorzan.
- Będą widoczne już dziś o północy - zapowiada rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie Wojciech Jachim. - Czwórka w obecnej postaci będzie do piątku, do końca dnia kursować do ulicy Szwoleżerów. Potem będzie przerwa, czyli sobota, niedziela.

- A w trakcie sobotnio-niedzielnej przerwy w kursowaniu tramwajowych czwórek uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Od poniedziałku tramwaje linii cztery powrócą, ale już na wydłużonej trasie - dodaje Wojciech Jachim. - Przystanek końcowy będzie na styku ulicy Milczańskiej z aleją Powstańców Wielkopolskich. Jeden przystanek będzie na wysokości ulicy Starkiewicza. Zostanie przywrócony przystanek na Placu Szyrockiego.

W związku z powrotem tramwajów na aleję Powstańców Wielkopolskich od poniedziałku 1 września zlikwidowane zostanie także zwężenie pasa jezdni obowiązujące obecnie na ulicy Mieszka I.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Będą widoczne już dziś o północy - zapowiada rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie Wojciech Jachim.
- A w trakcie sobotnio-niedzielnej przerwy w kursowaniu tramwajowych czwórek uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Od poniedziałku tramwaje linii cztery powrócą, ale już na wydłużonej trasie - dodaje Wojciech Jachim.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 7470 razy)
  2. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 24 sierpnia oglądane 5764 razy)
  3. Tragiczny wypadek koło Kołobrzegu
    (od 26 sierpnia oglądane 4381 razy)
  4. Paliło się przy Niemierzyńskiej [ZDJĘCIA]
    (od 26 sierpnia oglądane 4255 razy)
  5. Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]
    (od 23 sierpnia oglądane 3622 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Archeolodzy odkryli cmentarzysko sprzed 4000 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]
Słowianin wjedzie windą na nowy poziom [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Największy skarb" znaleziony w historycznej świetlicy Stoczni Szczecińskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Parking przy Dworcu Szczecin Dąbie jest za mały. "Nigdy nie ma miejsc" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Amatorskie rzeźby z piasku ozdobiły plażę w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziś międzynarodowy dzień najlepszego przyjaciela człowieka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty