Zmiany na Pomorzanach. Tramwaje na wydłużonej trasie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejne zmiany w komunikacji miejskiej kursującej w kierunku szczecińskich Pomorzan.

- Będą widoczne już dziś o północy - zapowiada rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie Wojciech Jachim. - Czwórka w obecnej postaci będzie do piątku, do końca dnia kursować do ulicy Szwoleżerów. Potem będzie przerwa, czyli sobota, niedziela.



- A w trakcie sobotnio-niedzielnej przerwy w kursowaniu tramwajowych czwórek uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Od poniedziałku tramwaje linii cztery powrócą, ale już na wydłużonej trasie - dodaje Wojciech Jachim. - Przystanek końcowy będzie na styku ulicy Milczańskiej z aleją Powstańców Wielkopolskich. Jeden przystanek będzie na wysokości ulicy Starkiewicza. Zostanie przywrócony przystanek na Placu Szyrockiego.



W związku z powrotem tramwajów na aleję Powstańców Wielkopolskich od poniedziałku 1 września zlikwidowane zostanie także zwężenie pasa jezdni obowiązujące obecnie na ulicy Mieszka I.



