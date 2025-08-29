Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Rośnie liczba chorych na ten rodzaj nowotworu. W sobotę konsultacje w Szczecinie

Region Weronika Łyczywek

źródło: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
źródło: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Na ten nowotwór w ubiegłym roku w Zachodniopomorskiem zachorowało ponad dwieście osób i liczba ta stale wzrasta - chodzi o raka tarczycy.
Wśród kobiet to najczęściej występujący nowotwór złośliwy w regionie. Coraz częściej chorują na niego osoby młode oraz mężczyźni. Aby ułatwić pacjentowi jego diagnostykę i wskazać drogę leczenia Szczecińskie Zachodniopomorskie Centrum Onkologiczne w najbliższą sobotę organizuje konsultacje specjalisty chirurga pod hasłem "Sobota z tarczycą".

- Rak tarczycy na wczesnym etapie nie daje żadnych oznak, a pozorny dyskomfort w okolicy szyi, długotrwała chrypka nie powinny być lekceważone - mówi chirurg Magdalena Janeczek z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. - To jest rak, który nie boli, nie można go wyczuć w stadium, oczywiście wczesnym, nie daje żadnych objawów. Tarczyca nie jest narządem, o którym się często mówi, myśli, nie jest badany przez pacjentów profilaktycznie.

- Ważne jest, aby na badania zabrać ze sobą aktualny wynik USG tarczycy - przypomina Magdalena Janeczek. - Proszę się nie obawiać, nie zastanawiać, czy moje zmiany upoważniają mnie do przyjścia. Proszę się zgłosić. Tutaj uzyskacie informację, co dalej z tym robić i jeżeli będzie potrzeba diagnostyki, takowa diagnostyka zostanie Państwu umożliwiona.

"Sobota z tarczycą” odbędzie się 30 sierpnia w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie przy ulicy Strzałowskiej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Rak tarczycy na wczesnym etapie nie daje żadnych oznak, a pozorny dyskomfort w okolicy szyi, długotrwała chrypka nie powinny być lekceważone - mówi chirurg Magdalena Janeczek z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.
- Ważne jest, aby na badania zabrać ze sobą aktualny wynik USG tarczycy - przypomina Magdalena Janeczek.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 7505 razy)
  2. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 24 sierpnia oglądane 5791 razy)
  3. Tragiczny wypadek koło Kołobrzegu
    (od 26 sierpnia oglądane 4415 razy)
  4. Paliło się przy Niemierzyńskiej [ZDJĘCIA]
    (od 26 sierpnia oglądane 4308 razy)
  5. Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]
    (od 23 sierpnia oglądane 3641 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Widowiskowe rozpoczęcie Rajdu Baja Poland [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kołobrzeg. Sztandar dla 12. Pułku Logistycznego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Spacer edukacyjny nad Jeziorem Dąbie. "Ptaki" Paula Robiena [WIDEO, ZDJĘCIA]
Badania archeologiczne w zabytkowym kościele [WIDEO, ZDJĘCIA]
Archeolodzy odkryli cmentarzysko sprzed 4000 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]
Słowianin wjedzie windą na nowy poziom [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty