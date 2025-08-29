Rośnie liczba chorych na ten rodzaj nowotworu. W sobotę konsultacje w Szczecinie

źródło: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Na ten nowotwór w ubiegłym roku w Zachodniopomorskiem zachorowało ponad dwieście osób i liczba ta stale wzrasta - chodzi o raka tarczycy.

Wśród kobiet to najczęściej występujący nowotwór złośliwy w regionie. Coraz częściej chorują na niego osoby młode oraz mężczyźni. Aby ułatwić pacjentowi jego diagnostykę i wskazać drogę leczenia Szczecińskie Zachodniopomorskie Centrum Onkologiczne w najbliższą sobotę organizuje konsultacje specjalisty chirurga pod hasłem "Sobota z tarczycą".



- Rak tarczycy na wczesnym etapie nie daje żadnych oznak, a pozorny dyskomfort w okolicy szyi, długotrwała chrypka nie powinny być lekceważone - mówi chirurg Magdalena Janeczek z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. - To jest rak, który nie boli, nie można go wyczuć w stadium, oczywiście wczesnym, nie daje żadnych objawów. Tarczyca nie jest narządem, o którym się często mówi, myśli, nie jest badany przez pacjentów profilaktycznie.



- Ważne jest, aby na badania zabrać ze sobą aktualny wynik USG tarczycy - przypomina Magdalena Janeczek. - Proszę się nie obawiać, nie zastanawiać, czy moje zmiany upoważniają mnie do przyjścia. Proszę się zgłosić. Tutaj uzyskacie informację, co dalej z tym robić i jeżeli będzie potrzeba diagnostyki, takowa diagnostyka zostanie Państwu umożliwiona.



"Sobota z tarczycą” odbędzie się 30 sierpnia w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie przy ulicy Strzałowskiej.



