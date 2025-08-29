Kołobrzeg. Sztandar dla 12. Pułku Logistycznego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: Przemysław Polanin. Realizacja: Wojciech Ochrymiuk

Wojskowe święto w Kołobrzegu; to z okazji uroczystego przekazania sztandaru dla 12. Pułku Logistycznego.

Pułk stacjonujący przy ulicy Koszalińskiej w Kołobrzegu powstał w miejsce 8. Batalionu Remontowego. W piątek w samym centrum miasta na oczach mieszkańców oficjalnie otrzymał sztandar ufundowany przez społeczny komitet.



- Sztandar to pamięć jednostki wojskowej. W sztandarze zapisują się wszystkie złe i dobre chwile - mówił płk. Andrzej Cholewa, dowódca jednostki.



Podsekretarz stanu w ministerstwie obrony Stanisław Wziątek w czasie uroczystości dziękował żołnierzom za służbę.



- Zwłaszcza teraz warto to podkreślić, kiedy świat wokół nas jest pełen niepokoju, kiedy pojawiają się zagrożenia, którymi musimy się zająć dając im odpór -



Uroczystościom towarzyszy piknik, a do godz. 16 zaplanowano pokazy sprzętu wojskowego czy występy grupy rekonstrukcyjnej.



Edycja tekstu: Jacek Rujna