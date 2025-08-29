Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Kołobrzeg. Sztandar dla 12. Pułku Logistycznego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Zdjęcia: Przemysław Polanin. Realizacja: Wojciech Ochrymiuk
Wojskowe święto w Kołobrzegu; to z okazji uroczystego przekazania sztandaru dla 12. Pułku Logistycznego.
Pułk stacjonujący przy ulicy Koszalińskiej w Kołobrzegu powstał w miejsce 8. Batalionu Remontowego. W piątek w samym centrum miasta na oczach mieszkańców oficjalnie otrzymał sztandar ufundowany przez społeczny komitet.

- Sztandar to pamięć jednostki wojskowej. W sztandarze zapisują się wszystkie złe i dobre chwile - mówił płk. Andrzej Cholewa, dowódca jednostki.

Podsekretarz stanu w ministerstwie obrony Stanisław Wziątek w czasie uroczystości dziękował żołnierzom za służbę.

- Zwłaszcza teraz warto to podkreślić, kiedy świat wokół nas jest pełen niepokoju, kiedy pojawiają się zagrożenia, którymi musimy się zająć dając im odpór -

Uroczystościom towarzyszy piknik, a do godz. 16 zaplanowano pokazy sprzętu wojskowego czy występy grupy rekonstrukcyjnej.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina z audycji "Tematy i Muzyka"[Radio Szczecin]
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
