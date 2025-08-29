Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

"Po-Morskie Opowieści". Temat główny: Skandynawia

Region Agata Rokicka

źródło: facebook.com/opowiescizarchipelagu
źródło: facebook.com/opowiescizarchipelagu
źródło: facebook.com/opowiescizarchipelagu
źródło: facebook.com/opowiescizarchipelagu
W piątek w Lubinie koło Międzyzdrojów rozpocznie się trzecia edycja "Po-Morskich Opowieści".
O idei imprezy mówi Piotr Oleksy - dziennikarz i historyk, pomysłodawca Po-Morskich Opowieści.

- Chcemy, żeby to było takie miejsce i taki czas, w którym na chwilę się spotykamy, zatrzymujemy i kontemplujemy to miejsce, w którym jesteśmy. Zarówno jego położenie geograficzne, tą wielką wodę, którą widać z tego wysokiego klifu, jak i nasze miejsce w historii. Miejsce w historii wysp regionu Pomorza Zachodniego - mówił.

Tym razem w roli głównej – Skandynawia: jej walory turystyczne, literatura, sposób na życie oraz historia. Wśród gości - Wojciech Filipowiak i Karolina Kokora, którzy przybliżą legendę Winety, wyjaśnią mit Jomsborga i opowiedzą o najnowszych odkryciach archeologicznych w Wolinie.

- Ich odkrycia pokazują, jak silne były związki ze Skandynawią w czasach wczesnego średniowiecza - podkreślił.

Po-Morskie opowieści w piątek i sobotę od godziny 17 na Grodzisku Tarasy Widokowe w Lubinie. Patronem medialnym imprezy jest Radio Szczecin.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Najnowsze podcasty