Widowiskowe rozpoczęcie Rajdu Baja Poland [WIDEO, ZDJĘCIA]

Rykiem silników rozpoczęli największy i najważniejszy rajd terenowy w Polsce - "Columna Medica Baja Poland". Ponad 200 zawodników z 13 krajów wyjechało na bezdroża województwa zachodniopomorskiego.

Największą atrakcją byłą widowiskowa "hopa", na której rozpędzone samochody wyskakiwały w powietrze.







- Świetne samochody. Chciałbym pojechać. - Ja się śmieję, że to wariaci są, no bo nie widziałam czegoś takiego tak na żywo. - Silniki spalinowe, huk. No i tyle w temacie! - Lepsze niż elektryczne, to na pewno. - Jesteśmy strasznie podekscytowani. - Widowiskowo, bardzo widowiskowo. - Trzeba mieć umiejętności, żeby jeździć tym, żeby się nie wywrócić. - Na pewno ja bym tak nie jechała. Należę do tych spokojniejszych kierowców. - To jest coś innego niż mamy na co dzień - mówili obserwujący rozpoczęcie rajdu.

To czołowe załogi europejskie, a także kierowcy motocykli i quadów. Imprezę rozpoczęli 9-km prologiem w okolicach ulicy Szafera w Szczecinie.Oficjalne otwarcie Baja Poland o godz. 19.30 przy Netto Arenie.W sobotę kierowcy wybiorą się na Poligon Drawski, a w niedziele przemierzą ostatni odcinek między Sławoszewem, a Wołczkowem.Koniec imprezy w niedziele o godzinie 14 w miasteczku rajdowym za szczecińską Netto Areną.