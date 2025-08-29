Otwarta Straż Miejska w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Komenda Straży Miejskiej w Świnoujściu dla wszystkich; nowy komendant postanowił otworzyć drzwi dla dzieci i dorosłych. Po co? Przede wszystkim, by porozmawiać, co na świnoujskich ulicach warto zmienić.

Z inicjatywą organizacji dni otwartych wyszedł komendant Mirosław Karliński, którego spytaliśmy o najczęstsze interwencje.



- Największym problemem w Świnoujściu są niestety parkujące samochody - wszędzie, na chodnikach i to utrudnia... I drugim dużym problemem jest to, że są porozrzucane hulajnogi. Zaczęliśmy sobie radzić, holujemy te, które są źle ustawione. Są już plany, żeby zrobić miejsca postojowe dla hulajnóg - powiedział.



A o czym odwiedzający najczęściej rozmawiają?



- Rozmawiamy o różnych problemach, o problemach w mieście, o co się dzieje w mieście, jak będziemy reagować na każde zgłoszenie, każdą interwencję, jak to robimy... - wymienia Renata Trydeńska.



Edycja tekstu: Jacek Rujna