Radio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Otwarta Straż Miejska w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Komenda Straży Miejskiej w Świnoujściu dla wszystkich; nowy komendant postanowił otworzyć drzwi dla dzieci i dorosłych. Po co? Przede wszystkim, by porozmawiać, co na świnoujskich ulicach warto zmienić.
Z inicjatywą organizacji dni otwartych wyszedł komendant Mirosław Karliński, którego spytaliśmy o najczęstsze interwencje.

- Największym problemem w Świnoujściu są niestety parkujące samochody - wszędzie, na chodnikach i to utrudnia... I drugim dużym problemem jest to, że są porozrzucane hulajnogi. Zaczęliśmy sobie radzić, holujemy te, które są źle ustawione. Są już plany, żeby zrobić miejsca postojowe dla hulajnóg - powiedział.

A o czym odwiedzający najczęściej rozmawiają?

- Rozmawiamy o różnych problemach, o problemach w mieście, o co się dzieje w mieście, jak będziemy reagować na każde zgłoszenie, każdą interwencję, jak to robimy... - wymienia Renata Trydeńska.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

