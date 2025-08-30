"Sobota z tarczycą". Bezpłatne konsultacje w Szczecinie

Na złośliwy nowotwór tarczycy w ubiegłym roku zachorowało prawie 200 osób na Pomorzu Zachodnim. Większość to kobiety.
- Trzeba mieć ze sobą aktualne USG tarczycy - mówi chirurg Magdalena Janeczek. - Proszę się nie obawiać, nie zastanawiać czy moje zmiany upoważniają mnie do przyjścia. Proszę się zgłosić i tutaj uzyskacie informację, co dalej z tym robić i jeżeli będzie potrzeba diagnostyki, takowa diagnostyka zostanie Państwu umożliwiona.
Konsultacje onkologiczne rozpoczną się o 9 i potrwają do 15.
