Sedinum | Leszek Herman

"Sobota z tarczycą". Bezpłatne konsultacje w Szczecinie

Region Weronika Łyczywek

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Na złośliwy nowotwór tarczycy w ubiegłym roku zachorowało prawie 200 osób na Pomorzu Zachodnim. Większość to kobiety.
Rośnie liczba chorych na ten rodzaj nowotworu. W sobotę konsultacje w Szczecinie

Jak jednak mówią lekarze, szybkie wykrycie nowotworu pozwala na jego wyleczenie - szansę na to ma prawie 95 procent pacjentów. Dlatego szczecińscy onkolodzy zapraszają na bezpłatne konsultacje do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii przy ulicy Strzałowskiej. To w ramach akcji "Sobota z tarczycą".

- Trzeba mieć ze sobą aktualne USG tarczycy - mówi chirurg Magdalena Janeczek. - Proszę się nie obawiać, nie zastanawiać czy moje zmiany upoważniają mnie do przyjścia. Proszę się zgłosić i tutaj uzyskacie informację, co dalej z tym robić i jeżeli będzie potrzeba diagnostyki, takowa diagnostyka zostanie Państwu umożliwiona.

Konsultacje onkologiczne rozpoczną się o 9 i potrwają do 15.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Najnowsze podcasty