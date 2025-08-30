Szczecin był pierwszy. Rocznica Porozumień Sierpniowych z udziałem prezydenta

Szczecin świętuje 45. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. To potoczna nazwa czterech porozumień zawartych przez strajkujących stoczniowców z władzami PRL, podpisanych w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju i Hucie Katowice. Pierwszy z dokumentów podpisano 30 sierpnia 1980 roku w Szczecinie.

Pierwsze protesty rozpoczęły się 18 sierpnia w Stoczni Remontowej "Parnica", później w stoczni imienia Adolfa Warskiego oraz w Stoczni "Gryfia". Strajkujący powołali prezydium i przedstawili władzy "36 żądań" - pierwszym postulatem była możliwość tworzenia wolnych związków zawodowych. Porozumienie podpisano w świetlicy Stoczni Szczecińskiej, strajkujących reprezentował wówczas Marian Jurczyk, a stronę rządową Kazimierz Barcikowski.





Podpisanie porozumienia w świetlicy stoczniowej transmitowało "na żywo" Radio Szczecin. Marian Jurczyk mówił do robotników zgromadzonych w stoczni. - Decyzje, które wspólnie podjęliśmy, mają znaczenie dla sytuacji w całym kraju. Mamy świadomość tego dokonania i dlatego nasze prace są wspólnym naszym sukcesem - mówił Marian Jurczyk.





Podpisanie porozumienia zakończyło strajki na Pomorzu Zachodnim. Wzięło w nich udział ponad 350 zakładów pracy.







Było to jedno z porozumień, kończących falę strajków w sierpniu 1980 roku. Dzień później podobny dokument przyjęli stoczniowcy strajkujący w Stoczni Gdańskiej. Następnie podpisano porozumienie w Jastrzębiu-Zdroju i w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej.







Na mocy Porozumień Sierpniowych udało się utworzyć "Solidarność" - pierwszy w PRL niezależny i samorządny związek zawodowy. Wydarzenia Sierpnia'80 przyczyniły się do szerokich reform, transformacji ustrojowej Polski a w efekcie do upadku bloku wschodniego.

Obchody rozpoczną się o 10:00 Mszą Świętą w intencji "Solidarności" w kościele św. Stanisława Kostki w Szczecinie.





Po mszy, sprzed kościoła wyruszy pochód, w którym uczestnicy uroczystości dotrą pod bramę Stoczni Szczecińskiej. Tam odbędą się główne obchody, które rozpocznie sygnał stoczniowej syreny i hymn państwowy. Zaplanowano również przemówienia zaproszonych gości, w tym prezydenta RP Karola Nawrockiego.





Przy okazji oficjalnych obchodów zostaną wręczone stypendia imienia Longina Komołowskiego dla uczniów z województwa zachodniopomorskiego.



Na 14:30 zaplanowano złożenie kwiatów pod szczecińskim pomnikiem Anioła Wolności, który upamiętnia ofiary protestów Grudnia 1970 roku. Podczas obchodów w Szczecinie, świętował będzie również Stargard. Tam, od 13:00 w parku Chrobrego Festyn Rodzinny i wystawa "45 lat Solidarności. Droga do Wolności".





W związku z prezydencką wizytą kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Szczecinie muszą się liczyć z utrudnieniami. Zmienioną trasę będą miały tramwaje linii 5, 6 i 11, a także autobusy linii 53, 60 i 67. Pojazdy zostaną skierowane do pętli. W związku z natężeniem ruchu w okolicach stoczni mogą też pojawić się utrudnienia dla kierowców.







