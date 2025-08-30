Wakacyjne powroty. Sytuacja na drogach regionu

Trwają powroty z wakacji. Informujemy o sytuacji na drogach regionu.

Godzina 12:50

Rozpoczęły się powroty znad morza, a do tego mamy kolizję trzech aut między węzłami Rzęśnica i Dąbie. Ale tłoczno zaczyna się robić dużo wcześniej, czyli tuż za Łozienicą w stronę Szczecina. Nieco swobodniej jedzie się dopiero za węzłem Kijewo.







W drugą stronę spowolnienie na tymże węźle i do zjazdu na Dąbie i Wielgowo.





Godzina 12:00

Trzy samochody zderzyły się na autostradzie A6 w stronę Kołbaskowa. To na odcinku między węzłem Rzęśnica a węzłem Szczecin Dąbie. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale zablokowany jest jeden pas ruchu. Tłoczno robi się jeszcze przed węzłem Rzęśnica, zator kończy się za węzłem Kijewo.



W drugą stronę, czyli w kierunku Goleniowa, także więcej samochodów od węzła Kijewo po zjazd na Dąbie.



Wolniej jedzie się także S3 przed obwodnicą Goleniowa w stronę Szczecina i S6 przed zjazdem w drogę wojewódzką 113. Drogą S6 wolniej jedziemy także na wysokości Olchowa. Były tam dwa zdarzenia - kolizja dwóch osobówek i przewrócona ciężarówka.







Godzina 10:00

Na wasze sygnały o sytuacji drogowej czekamy jak zawsze pod czujnym numerem 510 777 222.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze S6 na wysokości Olchowa - nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale są utrudnienia w stronę Szczecina. Zablokowany jest jeden pas ruchu.Na tej samej wysokości, także na S6 między węzłami Nowogard Zachód a węzłem Osina przewróciła się ciężarówka, trwa jej przeładunek.