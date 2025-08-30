Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Sportowa zabawa dla młodych pod okiem mistrza - Lisek i Przyjaciele na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Jakub Tomala

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
"Lisek i przyjaciele" - pod taką nazwą na Jasnych Błoniach w Szczecinie odbył się festyn gier i zabaw sportowych dla dzieci. Na odwiedzających czekały konkurencje lekkoatletyczne.
Jak mówili sami uczestnicy, nie wszystkie były łatwe.

- Robiliśmy fikołki, rzucaliśmy kulą, biegliśmy przez płotki, później w worek i slalomem. Brałeś i skakałeś za tę tyczkę, później znowu i tak aż do końca. Ale bałem się - mówi jeden z młodych uczestników.

Nad przebiegiem zabawy czuwał Piotr Lisek, wielokrotny medalista mistrzostw świata w skoku o tyczce. Jak mówił, zabawa to też sposób na aktywność fizyczną.

Są stacje gimnastyczne, są stacje typowo lekkoatletyczne, są stacje typowo pod konkurencję skoku o tyczce. Najwięcej dzieci zebrałem na air tracku, czyli gimnastycznej ścieżce i tam się dobrze bawiliśmy - mówi Lisek.

Piotr Lisek zaprasza na szczecińskie Jasne Błonia też wieczorem. O 18:00 rozpocznie się profesjonalny mityng skoku o tyczce.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

