Młodzi piraci pobiegną po Jasnych Błoniach

Przed nami czterdziesty szósty już PKO Półmaraton Szczecin. To wydarzenie w niedzielę, a w sobotę tłum biegaczy wypełni szczecińskie Jasne Błonia.





Będą to najmłodsi, którzy zmierzą się z dystansem 100 metrów - w ramach Biegu Pirata. To będą dzieci od 1. do 12. roku życia, oczywiście przebrane za piratów - zapowiada dyrektor 46. PKO Półmaratonu Szczecin Marcin Paprocki.- W sobotę też będzie aktywnie pomimo tego, że bieg główny jest w niedzielę. Od godziny 16 do 18 blisko 1000 dzieci będzie biegało w tym biegu - mówi Paprocki.Lista uczestników Biegu Pirata jest już zamknięta, jednak nadal można odwiedzać Jasne Błonia, by kibicować małym biegaczom lub wziąć udział w imprezach towarzyszących - dodaje Marcin Paprocki.- Równolegle odbywa się festiwal sekcji sportowych, czyli można będzie się zapoznać tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego z ofertą i z różnymi sekcjami, które na terenie Szczecina są i które udało nam się zaprosić - dodaje Paprocki.Sobota na szczecińskich Jasnych Błoniach, to także warsztaty skoku o tyczce oraz mityng "Lisek i Przyjaciele" - początek rywalizacji tyczkarzy o godzinie 18.00.