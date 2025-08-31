Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Policja podsumowuje wakacje w regionie

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zachodniopomorscy policjanci podsumowują wakacyjny sezon.
- Było nieco bezpieczniej niż w ubiegłym roku - ocenia starsza sierżant Agnieszka Kowalska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. - Na terenie województwa zachodniopomorskiego podczas tegorocznych wakacji na drogach doszło do 179 wypadków, w których 209 osób zostało rannych, natomiast śmierć poniosło 17 osób.

Policjanci zatrzymali również 708 kierowców pod wpływem alkoholu. W ubiegłym roku roku w czasie wakacji doszło do 190 wypadków, w których zginęło 27 osób, a 225 zostało rannych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
