Policja podsumowuje wakacje w regionie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zachodniopomorscy policjanci podsumowują wakacyjny sezon.

- Było nieco bezpieczniej niż w ubiegłym roku - ocenia starsza sierżant Agnieszka Kowalska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. - Na terenie województwa zachodniopomorskiego podczas tegorocznych wakacji na drogach doszło do 179 wypadków, w których 209 osób zostało rannych, natomiast śmierć poniosło 17 osób.



Policjanci zatrzymali również 708 kierowców pod wpływem alkoholu. W ubiegłym roku roku w czasie wakacji doszło do 190 wypadków, w których zginęło 27 osób, a 225 zostało rannych.



