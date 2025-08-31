Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Dodatkowe autobusy dla kibiców Pogoni po meczu z Rakowem

Region Jakub Tomala

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Zmiany w komunikacji miejskiej z okazji meczu Pogoni z Rakowem Częstochową. Dodatkowe połączenia komunikacyjne dla kibiców zostaną uruchomione o 22:15.
Cztery specjalne autobusy odjadą z przystanku przy ulicy Twardowskiego w stronę: Osiedla Bukowego, Kasztanowego, ulicy Obrotyckiej i Osiedla Słonecznego.

D31 kursująca na trasie: Twardowskiego -Turzyn Dworzec – Plac Kościuszki - Plac Zwycięstwa - Brama Portowa – Wyszyńskiego – Basen Górniczy – Hangarowa – Rondo Ułanów Podolskich – Wiosenna – Łubinowa – Osiedle Słoneczne – Rondo Reagana - Kolorowych Domów – Osiedle Bukowe. Odjazd o godzinie 22:15

D32 kursująca na trasie: Twardowskiego – Turzyn Dworzec – Plac Kościuszki - Plac Zwycięstwa - Brama Portowa – Wyszyńskiego – Basen Górniczy – Emilii Gierczak – Plac Słowiański – Jugosłowiańska – Dąbie Osiedle – SKM Trzebusz – Kniewska – Zakłady Drobiarskie – Lubczyńska – Załom Parkowa – Załom Kościół – SKM Załom (Kablowa) – Osiedle Kasztanowe. Odjazd o godzinie 22:15

D33 kursująca na trasie: Twardowskiego – Witkiewicza – Poniatowskiego – Traugutta – Majdańskiego – Wszystkich Świętych – Przyjaciół Żołnierza – Obotrycka i dalej do Polic zgodnie z przebiegiem trasy linii 107. Odjazd o godzinie 22:15

D34 kursująca na trasie: Twardowskiego - Turzyn Dworzec - Plac Kościuszki - Plac Zwycięstwa - Brama Portowa - Wyszyńskiego - Basen Górniczy - Hangarowa - Rondo Ułanów Podolskich - Jasna - Jasna Osiedle - Lniana - Osiedle Słoneczne - Rondo Reagana - Kolorowych Domów - Osiedle Bukowe. Odjazd o godzinie 22:15

