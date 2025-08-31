Próbny przejazd zaliczony - od jutra "czwórka" na wydłużonej trasie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Tramwajowa 4 wraca na swoją trasę. W niedzielę odbył się próbny przejazd nowym torowiskiem w alei Powstańców Wielkopolskich. Od poniedziałku tramwaje linii 4 będą dojeżdżać do ul. Milczańskiej.