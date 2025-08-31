Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Próbny przejazd zaliczony - od jutra "czwórka" na wydłużonej trasie

Region Kamila Kozioł

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Tramwajowa 4 wraca na swoją trasę. W niedzielę odbył się próbny przejazd nowym torowiskiem w alei Powstańców Wielkopolskich. Od poniedziałku tramwaje linii 4 będą dojeżdżać do ul. Milczańskiej.
Zgodnie z rozkładem jazdy pierwszy tramwaj wjedzie na pl. Szyrockiego od strony al. Piastów w poniedziałek o godz. 4:48. W ramach czasowej organizacji ruchu funkcjonować będą trzy przystanki tramwajowe: Pl. Szyrockiego, Starkiewicza oraz końcowy - Szpitalna przy ul. Milczańskiej.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

