Rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Stargard upamiętnił 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na Międzynarodowym Cmentarzu Centralnym odbyły się w poniedziałek wojewódzkie obchody. Uroczystości rozpoczęły się o symbolicznej godzinie 4:45.
- Nauczyliśmy się, jak niezwykle cenny jest pokój, ale lekcję w tym temacie trzeba odrabiać każdego dnia - mówi prezydent Stargardu Rafał Zając. - Jesteśmy spadkobiercami ludzi, którzy nie wahali się w walce o wolność. Cześć ich pamięci! Niech żyje wolna Polska!
Na Międzynarodowym Cmentarzu w Stargardzie pochowanych jest blisko 5 tysięcy żołnierzy różnych narodowości, którzy walczyli podczas I i II wojny światowej.
