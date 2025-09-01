Rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Stargard upamiętnił 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na Międzynarodowym Cmentarzu Centralnym odbyły się w poniedziałek wojewódzkie obchody. Uroczystości rozpoczęły się o symbolicznej godzinie 4:45.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- 4.45, czyli czas, kiedy oficjalnie rozpoczęła się II wojna światowa - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. - Dlatego spotykamy się tutaj, żeby wspomnieć bohaterów, którzy tutaj leżą. Wspomnieć ludzi, którzy dzisiaj giną. Ale przede wszystkim po to, żeby nie było już bohaterów wojennych, żeby nie było już wojen.- Nauczyliśmy się, jak niezwykle cenny jest pokój, ale lekcję w tym temacie trzeba odrabiać każdego dnia - mówi prezydent Stargardu Rafał Zając. - Jesteśmy spadkobiercami ludzi, którzy nie wahali się w walce o wolność. Cześć ich pamięci! Niech żyje wolna Polska!Na Międzynarodowym Cmentarzu w Stargardzie pochowanych jest blisko 5 tysięcy żołnierzy różnych narodowości, którzy walczyli podczas I i II wojny światowej.