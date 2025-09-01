Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Tramwajowa zmiana na Pomorzanach

Region Adam Wosik, Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Dobra wiadomość dla pasażerów szczecińskiej komunikacji miejskiej. Od rana tramwajowa czwórka powróciła na aleję Powstańców Wielkopolskich.
Przez najbliższych kilka miesięcy kursować będzie na trasie od placu Żołnierza Polskiego do skrzyżowania z ulicą Milczańską. Tym samym od 1 września znacznie ułatwiony został dostęp mieszkańców do szpitala na Pomorzanach. Szybciej do swoich szkół dotrą także uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 55.

- Poniedziałkowe zmiany dotyczą także kierowców - mówi zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera. - Drogowo będziemy dojeżdżać od strony al. Piastów do wiaduktu i zawracać, a z kolei od strony Pomorzan, od strony Milczańskiej również do wiaduktu, ale jakby po drugiej stronie. Oczywiście dla pieszych, dla innych użytkowników ruchu to będzie plac budowy, ale przez który będzie można przechodzić.

Kolejne drogowe zmiany w okolicach szczecińskich Pomorzan zaplanowane są na początku listopada.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
