Basen w Kołobrzegu nieczynny do końca listopada

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Miejska pływalnia w Kołobrzegu zamknięta na trzy miesiące. Rozpoczął się kolejny etap remontu kompleksu Milenium.
Termomodernizacja obiektu trwa od wiosny, jednak z początkiem września prace przenoszą się na dach. To jeden z najważniejszych elementów całej inwestycji, jednak prace wymuszają zamknięcie pomieszczeń znajdujących się na górnej kondygnacji. Poza basenem, wyłączone z użytkowania zostają także: restauracja, część hotelowa i konferencyjna.

Jacek Banasiak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mówi, że cała inwestycja znacznie obniży koszty funkcjonowania obiektu. - Powinniśmy mieć o około 34 procent niższe koszty związane z kosztami energetycznymi, a tutaj jeszcze dochodzi element związany z pozyskiwaniem energii elektrycznej, bo wiemy, że będzie fotowoltaika - podkreśla Banasiak.

Remont zakończy się w styczniu przyszłego roku, a jego koszt to 30 milionów złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

