Uczniowie wracają do szkoły

Region Joanna Maraszek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ponad 3 mln uczniów szkół podstawowych w Polsce, po wakacyjnej przerwie, rozpoczęło nowy rok szkolny.
Czy dwa miesiące odpoczynku były wystarczającym czasem i, czy dzieci cieszą się z powrotu, sprawdzaliśmy w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu.

- Czy się cieszycie z powrotu do szkoły? - zapytała reporterka Radia Szczecin Joanna Maraszek.
- Nie. No tak słabo - odpowiedzieli uczniowie.

- Co będzie najgorszego, najcięższego po tych wakacjach?
- Historia Polski, matematyka.

- Tęskniłeś za szkołą?
- Tęskniłem. On lubi bardzo szkołę.

- Co takiego fajnego jest w szkole, że brakowało ci jej?
- Koledzy tak naprawdę. Przerwy.

- Co będzie najtrudniejsze w tym nowym roku szkolnym?
- Matematyka chyba.

- A nie wczesne wstawanie?
- Nie, matematyka.

- A wy dziewczyny cieszycie się z powrotu do szkoły czy średnio?
- Trochę. Może być.

- Jakie są plusy i minusy powrotu do szkoły?
- Minusy są, że jest inna pani, bo trochę nam przykro, że tamtej już nie ma. I kolejnym minusem jest to, że wakacje zleciały mega szybko. Mogłyby być jeszcze dłużej.

Uczniowie na kolejne wakacje muszą czekać 297 dni.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
