Uczniowie wracają do szkoły

Ponad 3 mln uczniów szkół podstawowych w Polsce, po wakacyjnej przerwie, rozpoczęło nowy rok szkolny.

- Czy się cieszycie z powrotu do szkoły? - zapytała reporterka Radia Szczecin Joanna Maraszek.

- Nie. No tak słabo - odpowiedzieli uczniowie.





- Co będzie najgorszego, najcięższego po tych wakacjach?

- Historia Polski, matematyka.





- Tęskniłeś za szkołą?

- Tęskniłem. On lubi bardzo szkołę.





- Co takiego fajnego jest w szkole, że brakowało ci jej?

- Koledzy tak naprawdę. Przerwy.





- Co będzie najtrudniejsze w tym nowym roku szkolnym?

- Matematyka chyba.





- A nie wczesne wstawanie?

- Nie, matematyka.





- A wy dziewczyny cieszycie się z powrotu do szkoły czy średnio?

- Trochę. Może być.





- Jakie są plusy i minusy powrotu do szkoły?

- Minusy są, że jest inna pani, bo trochę nam przykro, że tamtej już nie ma. I kolejnym minusem jest to, że wakacje zleciały mega szybko. Mogłyby być jeszcze dłużej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Czy dwa miesiące odpoczynku były wystarczającym czasem i, czy dzieci cieszą się z powrotu, sprawdzaliśmy w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu.Uczniowie na kolejne wakacje muszą czekać 297 dni.