Podejrzenie mobbingu w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu

Specjalna komisja sprawdza, czy w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu mogło dojść do mobbingu.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Komisja antymobbingowa rozpoczęła pracę na wniosek dyrektora miejskiej instytucji kultury. Wszystko po zgłoszeniach ze strony pracowników, którzy alarmowali, że w jednym z działów RCK miało dochodzić do zachowań noszących znamiona mobbingu.Dyrektor jednostki Robert Tworogal przebywa na zaplanowanym urlopie. Opublikował natomiast pisemne oświadczenie, w którym potwierdza, że zostało wszczęte wewnętrzne postępowanie, które ma wyjaśnić sytuację panującą w RCK. Jednocześnie apeluje o powstrzymywanie publicznych oskarżeń i osądów do czasu rozstrzygnięcia sprawy.Komisja antymobbingowa będzie prowadziła swoje prace do 5 września, a następnie wnioski zostaną przekazane dyrektorowi, który zdecyduje o dalszych działaniach w jednostce kultury.