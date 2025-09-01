Zmarł Piotr Emanuel Kraus

Zmarł wieloletni aktor Teatru Polskiego w Szczecinie Piotr Emanuel Kraus - poinformowała instytucja w mediach społecznościowych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Urodzony w 1950 w Szczecinku artysta debiutował w Teatrze Muzycznym w Słupsku - zagrał wówczas w "Operetce" Gombrowicza.Na szczecińskiej scenie występował w latach 1996-2016. Wcielił się m.in. w postać Azazella w Mistrzu i Małgorzacie, Schmidta w "Kolacji na cztery ręce" i Cyryla w "Mayday".Pogrzeb aktora odbędzie się w czwartek w Słupsku.