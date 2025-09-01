Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Zmarł Piotr Emanuel Kraus

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Facebook Teatr Polski w Szczecinie / Klaudia Polańska
Fot. Facebook Teatr Polski w Szczecinie / Klaudia Polańska
Zmarł wieloletni aktor Teatru Polskiego w Szczecinie Piotr Emanuel Kraus - poinformowała instytucja w mediach społecznościowych.
Urodzony w 1950 w Szczecinku artysta debiutował w Teatrze Muzycznym w Słupsku - zagrał wówczas w "Operetce" Gombrowicza.

Na szczecińskiej scenie występował w latach 1996-2016. Wcielił się m.in. w postać Azazella w Mistrzu i Małgorzacie, Schmidta w "Kolacji na cztery ręce" i Cyryla w "Mayday".

Pogrzeb aktora odbędzie się w czwartek w Słupsku.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od 27 sierpnia oglądane 7748 razy)
  2. Wjazd do Szczecina nabierze nowych kolorów
    (od przedwczoraj oglądane 5719 razy)
  3. Dożynki w Zachodniopomorskiem
    (od przedwczoraj oglądane 4906 razy)
  4. Tragiczny wypadek koło Kołobrzegu
    (od 26 sierpnia oglądane 4677 razy)
  5. Paliło się przy Niemierzyńskiej [ZDJĘCIA]
    (od 26 sierpnia oglądane 4569 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Międzynarodowe Dni Muzyki Żydowskiej w Szczecinie [ROZMOWA]
Szczecińscy uczniowie gotowi na nowy rok szkolny [WIDEO, ZDJĘCIA]
Paweł Palczyński
Rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości w Stargardzie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artyści upiększyli filary Trasy Zamkowej [WIDEO, ZDJĘCIA]
PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty