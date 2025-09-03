Akcja ratownicza statków PŻM u wybrzeży Libii

Statki Polskiej Żeglugi Morskiej wzięły udział w akcji ratowniczej na Morzu Śródziemnym.

MS Drawno otrzymało informację od Morskiego Ratowniczego Centrum w Kairze o osobach potrzebujących pomocy na morzu. Statek skierował się na podane współrzędne - opowiada Krzysztof Gogol, rzecznik PŻM.- Na miejscu okazało się, że dryfuje tam ponton z 40 osobami bez silnika. Tych wszystkich rozbitków statek MS Drawno podjął na swój pokład. Dostali schronienie, wodę pitną, posiłki oraz niezbędną pierwszą pomoc medyczną - mówi Gogol.Statek przetransportuje uratowanych do Portu El Dekheila w Egipcie, gdzie otrzymają dalszą pomoc i zostaną oddani pod opiekę lokalnych służb.