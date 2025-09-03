Basen w Fabryce Wody nieczynny. To nie remont, a rutynowy przegląd

Fot. Fabryka Wody/Archiwum

Hala basenowa Aquaparku Fabryki Wody przechodzi rutynowy przegląd, nie ma mowy o remoncie - zapewniają przedstawiciele szczecińskiego aquaparku. Część atrakcji do 15 września jest niedostępna.

Woda w głównej hali została spuszczona. To normalny, planowany od dawna przegląd - zapewniał Bartosz Napart, kierownik ds. marketingu i promocji Fabryki Wody.



- Prace te sprowadzają się właściwie do takiego rutynowego przeglądu i kontroli, tudzież bieżącego serwisu. Tak jak ma to dokładnie miejsce chociażby w przypadku okresowych przeglądów w autach - mówił Napart.



Bartosz Napart dodał, że cały czas czynne są inne atrakcje, m.in. basen sportowy, strefa zewnętrzna i dziecięca.



Bilety obejmujące wyłączoną strefę nie są sprzedawane, z kolei ważność karnetów typu all-inclusive będzie wydłużona o czas trwania prac.

Słuchacze naszej audycji interwencyjnej " Czas reakcji " pytają - co się stało. - Przecież jest to nowy obiekt, a jak usłyszałem w recepcji, będzie się odbywał tam remont.