Rozpoczął się remont ścieżki łączącej jezioro Głębokie z Goplaną [WIDEO, ZDJĘCIA]

Biegacze i rowerzyści odbijają się od płotu, który stanął na ścieżce spacerowej w szczecińskim Lesie Arkońskim. Na odcinku między jeziorem Goplana a ulicą Miodową rozpoczął się remont ścieżki.

Edycja tekstu: Michał Król

Teren został wygrodzony z kilku stron. Obecnie trwa wycinka drzew i pracuje sprzęt budowlany. Biegacze i rowerzyści przyznają - remont i zapory trochę ich zaskoczyły, ale budowa trasy jest potrzebna.- Fajnie, bo będzie można swobodnie zimą i jesienią biegać, szczególnie jak będzie śnieg. Tam zawsze były kałuże i błoto. - Wróciłam z urlopu i właśnie zobaczyłam, że tędy już się nie da przejść. Chodzę troszeczkę naokoło, ale wydaje mi się, że trochę za dużo jest tego wycinanego drzewa. - Dobrze. Ja sam jeżdżę na rowerze, więc jak najbardziej dobrze. Trochę nielegalnie przebiegłem, ale to chyba wybaczą mi. Trzeba było trochę nadrobić trasy. Informacja może by się przydała, aczkolwiek jeśli robią to dla ludzi, to niech robią - mówią mieszkańcy Szczecina.Wygrodzenia mają charakter czasowy i zalecane jest wybieranie tras alternatywnych - mówi Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu.- Kiedy prace są prowadzone wzdłuż ulicy Miodowej, można skorzystać ze ścieżki zdrowia, która jest równoległa do tej, na której docelowo powstanie ciąg pieszo-rowerowy. I rzeczywiście jest to bardzo wygodna, ani dłuższa, ani krótsza alternatywa - mówi Cyza-Słomska.Ścieżka rowerowa połączy jezioro Głębokie z Goplaną i będzie miała 400 metrów długości.Ma być gotowa pod koniec listopada.